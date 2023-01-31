Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ile Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Akıncılar genel avlağında gece avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yürüttü.

Gece avlanan 3 kişi, tüfekle vurdukları 2 tavşanla yakalandı.

Ekipler, bir araca ve takozsuz kullanılan av tüfeğine el koydu.

Şüphelilere 28 bin 455 lira idari, 2 bin 800 lira tazminat olmak üzere 31 bin 255 lira ceza uygulandı.