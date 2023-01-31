Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nin yükseklerinde kar etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kentin yüksek kesimlerinde 4 gündür aralıklarla süren yağış, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Zaman zaman kent merkezine de kar yağıyor.
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Kırklareli Kar Yağışı
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