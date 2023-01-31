Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Aktaş'ın kullandığı hafif ticari araçla, başka bir araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Aktaş'ın aracı su yoluna düşerken, arkadan çarptığı aracın sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Aynı anlarda olay yerinden geçerken kazayı gören kamyonetin şoförü Erhan Kaya, diğer sürücüleri uyarmak istedi.

Aktaş'a yardım etmek için kamyonetini ters yöne çevirip farlarını yaktı. Bu sırada minibüsle seyir halinde olan Semih Olkun, Erhan Kaya'yı son anda fark etti.

Manevra yapan Semih Olkun tüm çabasına rağmen duramayarak Erhan Kaya'ya çarparak, ağaçlık alana savruldu. Kazada Erhan Kaya minibüs altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsün altından çıkarılan Kaya, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.