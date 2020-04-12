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Kilis Çobanbey bölgesinde mayın temizliği
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'in Çobanbey bölgesinde yapılan aramalarda 16 adet anti personel mayını tespit edildiğini açıkladı.
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.
Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.
Etiketler: milli savunma bakanlığı mayınSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:41
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