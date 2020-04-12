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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Canik ilçesi Yeni Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen K.B. gözaltına alındı.
Etiketler: terör örgütü Samsun DEAŞSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:26
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