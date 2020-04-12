Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

İlçeye bağlı Seydifakılı Mahallesi'nde oluşan obruk, vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

Seydifakılı muhtarı Mehmet Ünal, bölgede yaklaşık 10 yıl önce de 3 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştuğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu bölge bizim için tehlike oluşturuyor"

O dönemin muhtarı tarafından obruğun içine toprak doldurularak kapatıldığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi son günlerdeki yağışların etkisi ve eriyen kar suları bu bölgede su birikimine sebep oldu. Ardından bu obruk kendini daha geniş bir şekilde yeniledi. Bu bölge bizim için tehlike oluşturuyor. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, otlak alanların bol olduğu bir bölge. Çevrede tarımla uğraşan insanlarımızın olduğunu biliyoruz.

Kaymakamımızla, belediye başkanımızla görüşüp toprakla mı kapatılacak, tel örgüyle mi çevrilecek ona karar verilecek. Sonuçta burası tehlikeli. Kapaklı mevkisinde bu obruk tek değil. Bir kaç yerde daha obruk var. İleride 20 metre çapında, 4 metre derinliğinde bir obruk daha var. Bunun dışında da bir kaç tane daha küçük çapta çöküntü var."