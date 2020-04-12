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Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını delenlere para cezası
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını delen 14 kişiye para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürdü.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymadıkları tespit edilen 14 kişiye 44 bin 520 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: zonguldak koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 14:11
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