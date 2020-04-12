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THY'nin emekli pilotu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Emekli kaptan pilot Mustafa Özden Türkön, yeni tip koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) üyesi olan, Türk Hava Yolları emekli kaptan pilotlarından Mustafa Özden Türkön, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören Türkön, bugün yaşamını yitirdi.
TALPA'dan yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Emekli Kaptan Mustafa Özden Türkön vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Türk Hava Yolları pilot koronavirüsSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 14:10
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