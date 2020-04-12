Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), kentte üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

7 kişi hakkında işlem yapıldı

Dün öğlen saatlerinde 3 ayrı adresteki ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.