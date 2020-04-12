Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uşak'ta 260 bin kaçak üretim maske ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Uşak'ta üç ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda toplam 260 bin kaçak üretim cerrahi maske ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), kentte üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
7 kişi hakkında işlem yapıldı
Dün öğlen saatlerinde 3 ayrı adresteki ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.
Etiketler: uşak koronavirüs kaçak üretim maske covid-19Son Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 13:26
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