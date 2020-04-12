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Elazığ'da bir köy karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy ve bir mahalle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gemici köyü ve Hazar Mahallesi'nde koronavirüs vakası görülmesi üzerine Baskil ve Sivrice Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca söz konusu yerleşim yerlerinde karantina uygulanması kararı alındı.
Sivrice ilçe merkezine araç giriş çıkışları zaruri hizmetler dışında ikinci bir karara kadar kısıtlandı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Etiketler: köy koronavirüs karantina ElazığSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 13:28
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