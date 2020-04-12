Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüse yakalanan Yargıtay üyesi taburcu oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüse yakalanan Yargıtay üyesi Şener, hastalığı yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Yargıtay üyesi Ender Şener, hastalığı yendi.
Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Yargıtay üyesi Şener'in, son test sonucunun negatif çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yargıtay üyeleri arasında başka bir pozitif vaka bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: yargıtay koronavirüs ender şenerSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 14:08
Son Haberler
- 14:11
- 13:54
- 14:10
- 13:37
- 13:30
Sıradaki Haber
Elazığ'da bir köy karantinada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz