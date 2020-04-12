Bursa'da uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek temininde sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ ekipleri, ihtiyacı olan vatandaşlara 30 bin ekmeği ücretsiz dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşların ekmek temini konusunda sorun yaşamaması için üretimini sürdüren BESAŞ, Bursa genelinde açık olan 210 büfesinde toplam 140 bin ekmek satışı gerçekleştirdi.