KKTC'li çocuklar Türkiye için bir klip hazırladı.

Klibin başında bir kız çocuğu "Bir başkadır benim memleketim" isimli parçayı seslendirirken, Kıbrıs Türkü çocuklar, COVID-19 sebebiyle yaşanan zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Teşekkürler Türkiye'm" isimi klibi, Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Nesilden nesile; her şartta birlikte... #TeşekkürlerTürkiyem" ifadesini kullandı.