Haber Giriş: Kaynak: AA
KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiye'm klibi
[Fotoğraf: DHA]
KKTC'de bir grup çocuk, yeni tip koronavirüsle karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.
KKTC'li çocuklar Türkiye için bir klip hazırladı.
Klibin başında bir kız çocuğu "Bir başkadır benim memleketim" isimli parçayı seslendirirken, Kıbrıs Türkü çocuklar, COVID-19 sebebiyle yaşanan zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Teşekkürler Türkiye'm" isimi klibi, Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Nesilden nesile; her şartta birlikte... #TeşekkürlerTürkiyem" ifadesini kullandı.
Etiketler: türkiye koronavirüs KKTCSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 16:40
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