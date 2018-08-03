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KHK'yle rütbesi sökülen polis tarihi eser kaçırırken yakalandı

Balıkesir'den Ankara'ya gelen bir otomobilde yapılan aramada 159 tarihi eser ele geçirildi.

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KHKyle rütbesi sökülen polis tarihi eser kaçırırken yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'den Ankara'ya gelen otomobili takibe aldı.

Araçta tarihi eserler olduğu ve Ankara'da satılacağı bilgisini alan ekipler, Çankaya ilçesinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 159 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirdi.

Otomobildeki O.D. ve B.G., gözaltına alındı.

FETÖ'den rütbe ve hakları alınmış

Zanlılardan O.D.'nin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken emekliye ayrıldığı, daha sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbe ve haklarının alındığı belirlendi.

B.G.'nin ise dolandırıcılık, rüşvet teklif etme, belgede sahtecilik ve başkalarına ait kimlik belgesi kullanmak gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser, fetö, balıkesir, ankara
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