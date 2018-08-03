  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.894
  • BIST 95602.73
    ALTIN 197.392
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Van'da 384 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 384 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Tuşba'da kargo aktarım merkezine verilmiş ev eşyaları arasında 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vanda 384 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba'da faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde bulunan ve İstanbul’a gönderilmek istenen ev eşyalarının arasında arama yaptı. 

Narkotik madde arama köpeği Lisa’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada ev eşyalarının içerisine zulalanmış 502 paket toplam 384 kilo 594 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.T. isimli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. 1 Ocak - 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 99 operasyonda toplam 3 ton 294 kilo 93 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.  

Kaynak: AA,İHA

Etiketler: Van, Tuşba
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER