Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların 'Recep Dede' diye seslenmelerine kayıtsız kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte dün YAŞ toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye önünde bulunan Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden gurbetçi bir ailenin küçük kızı Sude’nin “Recep Dede” diye seslenmesine kayıtsız kalmadı.

Aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre’den gelen gurbetçi ailenin çocukları ile bir süre sohbet edip, onlara oyuncak hediye etti.

O anlar gurbetçi ailenin cep telefonu kamerasına yansırken, küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından görünce ağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Neden ağlıyor?” sorusu üzerine küçük kızların annesi, “İkisi de sizi çok seviyorlar” diye cevap verdi.

Ağlayan küçük kızı öperek sakinleştiren Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: İHA