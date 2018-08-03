  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.894
  • BIST 95602.73
    ALTIN 197.392
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Simitçinin dikkati faciayı önledi

Simitçinin dikkati faciayı önledi

Antalya’da çürüyen ağaç büyük bir gürültüyle yıkıldı. Simitçinin yıkılmak üzere olan ağacı zamanında fark ederek vatandaşları uyarması olası faciayı önledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Simitçinin dikkati faciayı önledi

Antalya’da Muratpaşa Camii bahçesindeki çürüyen kavak ağacı bugün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle araç ve tramvay yolu tarafına doğru devrildi.

Yıkılan ağacın yan tarafında simit tezgahı bulunan emekli öğretmen Nazmi Akbaş, ağacın çatırdama sesi üzerine hemen yoldan geçenlere uzaklaşmaları için bağırdı.

Haber verilmesi üzerine Antalya Ulaşım A.Ş. ve polis ekipleri araç ve tramvay yolunu trafiğe kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yıkılan ağacı parçalara ayırıp, bölgeyi temizledi. Tramvay seferleri ise yaklaşım yarım saatlik aksamanın ardından yeniden açıldı.

Olayı gören Nazmi Akbaş, "Çatırdama sesini duydum. Ağaç yatmaya başladı. Ben de o an yoldan geçen insanları uyarmaya başladım. Motosikletle geçenler son anda kurtuldu" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Muratpaşa, antalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER