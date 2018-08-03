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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri yeniden başladı.

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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.

Boğazdan geçişi sırasında arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi için İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından çekilen tankerin boğazdan geçirilmesi yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri, saat 11.30'dan itibaren tekrar başladı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Nissos Therassia, marmara denizi
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