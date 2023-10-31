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Türkiye
AA 31.10.2023 16:54

Kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerine ve kurumlara giderek MİT personeli olduğunu, soruşturma yapmak için geldiğini söyleyen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kişinin E.S. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Evde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve iki adet sahte MİT kimlik kartı ele geçirildi.

"Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddiasıyla gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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