İHH'dan Filistin'e destek konvoyu

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Vakfın Fatih'teki merkezinde "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" çağrısıyla yapılan basın toplantısında konuştu.

Yıldırım, ABD'nin dünyadaki askeri varlığının yer aldığı bir harita göstererek, bunun Türkiye'nin işgal edilme haritası olduğunu, ABD'nin işgal etmek için Türkiye'nin etrafını tamamen çevirdiğini öne sürdü.

"Mesele, dünyanın işgal edilmesi meselesidir"

Şu andaki meselenin Filistin değil dünyanın işgal edilmesi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Mesele, dünyanın işgal edilmesi meselesidir. Siyonistler tarafından işgal edilen Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin Avrupa devletlerinin kurtuluş mücadelesinin başlangıç dönemidir bu dönem." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa ve ABD halklarına çağrıda bulunan Yıldırım, "Siyonizm sizi işgal etmiş. Bunlar sadece Filistin'e bomba atmıyorlar. Sizi de sömürüyorlar. Siyonizmin en büyük işgal ettiği toprak, Amerika halkının yaşadığı topraktır. Özgür düşünceye sahip olan Amerika halkı, ayağa kalkın ve hakkınızı arayın." diye konuştu.

Yıldırım, İsrail halkına da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu iktidardan indirme çağrısı yaparak, 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığını, bunu durduracak olan halkların da ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

"Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak"

Bülent Yıldırım, cuma günü Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne yürüyüş başlatacaklarını belirterek, "Biz İncirlik Üssü'ne doğru gideceğiz yüz binlerce insanla. Türk halkı ayağa kalkın, binlerce insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın, yatmayın, uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak." ifadelerini kullandı.

İnanan ve inanmayan merhamet sahibi her insanın savaşa karşı tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Siyonistlere karşı hepinizle beraberiz. Zulüm size gelirse karşısında olacağız, din, dil, ırk ayrımı yapmadan. Sizler de bu ayrımı yapmadan şu anda Filistin halkının yanında yer alacaksınız. Ama İsrail'e dur demek yeterli değil. Netanyahu durmayacak. Çünkü Netanyahu zaten Hitler. Üçüncü Dünya Savaşı'nı istiyor. Hitler'in patronu Amerika yöneticileridir. O nedenle İncirlik Üssü'ne yürüyeceğiz. Türkiye'nin her tarafından, ilçesinden, mahallesinden, arabalarınızla yürüyerek, otobüsler tutarak. Siz gelemiyorsanız otobüs parası verin, insanları oraya koyun. O İncirlik Üssü'nün etrafını kuşatalım."

"Tekrar bir 86 kuşağı rüzgarı estirelim"

Yıldırım, 3 Kasım Cuma günü İstanbul'dan hareket edeceklerini dile getirerek Adapazarı, Ankara ve Konya gibi illere uğrayacaklarını, buralarda basın toplantıları yapacaklarını, ateşkes olmazsa dünya halklarının hepsini ABD üslerine karşı yürüteceklerini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerinde savaşın durması için eylem yapanlara teşekkür eden Yıldırım, "Tekrar bir 86 kuşağı rüzgarı estirelim. Tekrar halklar olarak kardeşliğimizi ilan edelim. Tekrar siyonizme ve emperyalizme karşı birlikte harekete geçelim. Siyonizmin başı kimdir? Şu anda Amerika'yı işgal edenlerdir. Ama gördüğüm kadarıyla Avrupa'yı işgal edenler de var." şeklinde konuştu.

İnsani yardım koridorunun açılması çağrısı

Yıldırım, Türkiye'nin her yerinde eylemler yapacaklarını ifade ederek, Filistin'de İsrail'in bombardımanları sonucunda 32 bin binanın çöktüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının da yapılamadığını anlattı.

Filistin'de ateşkes yapılıp acilen insani yardım koridorunun açılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, koridor açılmazsa önümüzdeki günlerde bütün dünyadaki aktivistleri Mısır'a davet edeceklerini, Filistin'e insani yardım götürecek gemilerle ilgili de organizasyon yapacaklarını bildirdi.

Yıldırım, TBMM'ye çağrıda bulunarak, "İncirlik ve Kürecik'in kapatılması için Meclis'te gündem yapın. Kim bunu gündeme getirirse ve buna kim olumlu oy verirse tarihin şanlı sayfasına yazılacak. Bizim yaptırdığımız hastaneleri bombalayacaklar. Bize gözdağı verecekler. Biz İncirlik'i açık tutacağız. Yok öyle şey." diye konuştu.

Bundan sonra yetim Filistin'e zafer işaretiyle sahip çıkacaklarını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hepinizi bu işaretle, eğer ateşkes olmazsa İncirlik'le ilgili Meclisin karar alması konusunda yürüyüşümüze davet ediyorum. Amerika'ya da buradan sesleniyorum. Özgür Amerika halkı size karşı çıkacak. Bu ateşkesin durmasının tek bir gücü vardır. O da Netanyahu'ya baskı yapmanızdır. Eğer bunu yapmazsanız İncirlik de elinizden gidecek, Kürecik de elinizden gidecek, yeryüzündeki bütün üsleriniz halklar tarafından kuşatılacak." ​​​​​​​