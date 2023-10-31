Çok Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2023 16:44

Ev sahibi kiracısını soydu

Bursa'da kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalan ev sahibi yakalandı.

Ev sahibi kiracısını soydu

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce kiraladığı evde ikamet eden E.G.S. (33) adlı kadın, bir süre sonra altınlarının azaldığını fark etti.

Ev sahibi A.K'nin (42) beyaz eşyaları yenilemesinden şüphelenen E.G.S, evine gizli güvenlik kamerası sistemi kurdu.

E.G.S, erkek arkadaşıyla A.K'yi çaya çağırıp, ev sahibi kadına kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı. Sohbetin ardından eğlence yerine gideceklerini söyleyen E.G.S. ve erkek arkadaşı daha sonra evden ayrıldı. A.K. ise kendi dairesine geçti.

Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu

Bir süre sonra cep telefonuna güvenlik kamerası sisteminin alarm bildirimi gelen kiracı, A.K'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek A.K'yi gözaltına aldı.

A.K'nin emniyetteki ifadesinde, "maymuncuk" olarak bilinen anahtarla içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kamera kayıtlarında, ayrı tarihlerde kiracısının evinden 400 bin liraya yakın döviz ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen A.K'nin bir odaya girdiği, paraları valizden bulup E.G.S'ye ait sırt çantasına sakladıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
İHH'dan Filistin'e destek konvoyu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
81 ilde Cumhuriyet ormanları kurulacak
16:59
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cibalya'da korkunç katliam oldu
16:55
Kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli yakalandı
16:38
İHH'dan Filistin'e destek konvoyu
16:37
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde atıklar ekonomiye kazandırılıyor
16:23
Şili açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Depremzede çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı resimleri İzmir'de sergileniyor
Depremzede çocukların Cumhuriyet'in 100. yılı resimleri İzmir'de sergileniyor
FOTO FOKUS
Gazze'de enkaz altında kundağa sarılı bulunan 10 günlük bebek kurtarıldı
Gazze'de enkaz altında kundağa sarılı bulunan 10 günlük bebek kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ