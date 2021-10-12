Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kemer'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Akşam saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası civarındaki dağlık ve sarp alanda orman yangını çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kemer Orman Şefliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale için yangının olduğu alana yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcarken, günün aydınlanması ile havadan müdahale başlayacağı belirtildi.
Etiketler: Antalya Orman Yangını Yangın
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