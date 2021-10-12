İcra daireleri ve hukuk mahkemelerindeki ihale usulü satışa çıkan gayrimenkul ihalelelerine bazı kişilerin fesat karıştırdıkları tespit edildi.

Polis, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Ardeslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.