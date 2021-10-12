Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İhaleye fesat karıştırma operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 40 şüpheli gözaltına alındı.
İcra daireleri ve hukuk mahkemelerindeki ihale usulü satışa çıkan gayrimenkul ihalelelerine bazı kişilerin fesat karıştırdıkları tespit edildi.
Polis, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Ardeslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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