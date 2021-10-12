Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalık alana gizlenmiş mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda kayalık alana gizlenmiş mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Şemdinli kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, kayalık alana gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 60 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 40 milimetrelik 6 bomba atar mühimmatı, 60 milimetrelik 16 havan mühimmatı hassas tapası, 14,5 milimetrelik 28 doçka mühimmatı ve kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü PKK/KCK
Son Haberler
- 18:44
- 18:43
- 18:38
- 18:31
- 18:27
Sıradaki Haber
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz