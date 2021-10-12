Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Batman'da emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 70 tabanca fişeği, 33 bin 505 lira suçtan elde edilen para ve 3 muşta ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Batman
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