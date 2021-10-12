Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Murhaf Elsilo idaresindeki traktör Karkamış-Nizip kara yolunun Soylu Mahallesi yakınlarında Ümit Düştü idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve annesi Lütfiye Can yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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