Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Kastamonu Meteoroloji Sinop
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