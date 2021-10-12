İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli ilçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 12 adet havan mühimmatı, 6 adet bomba atar mühimmatı,16 adet havan mühimmatı hassas tapası, 28 adet doçka mühimmatı ve 1 adet kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.