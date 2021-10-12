Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Şemdinli ilçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 12 adet havan mühimmatı, 6 adet bomba atar mühimmatı,16 adet havan mühimmatı hassas tapası, 28 adet doçka mühimmatı ve 1 adet kullanılamaz durumda jeneratör ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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