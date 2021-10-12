Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 73 tabanca mermisi ve pala ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol tedbirleri uygulanarak, biri ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Karabük Uyuşturucu Narkotik
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