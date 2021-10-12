Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde, beton mikseri, otomobil ve minibüse çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Söke-Ağaçlı kara yolunda ilerleyen Mehmet R. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan K'nin kullandığı otomobil ve İbrahim T. yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Minibüste bulunan Efrahim Atik kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan beton mikseri ve minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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