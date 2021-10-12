Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaldırıma çıkan araç, bebek arabası ve anneye çarptı: O anlar kamerada
Sakarya'da bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.
Bu sırada bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen İ.A.A'ya çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kadın ve bebeğinin durumu iyi
Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan anne ve bebeği, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Sakarya anne Trafik Kazası
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