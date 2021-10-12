Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yol çalışması için otoyol kenarında yaptığı kazıda insan kemiklerine rastlandı.

Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.

Kemikler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.