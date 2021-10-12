Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da, belediye ekiplerinin yol çalışması için otoyol kenarında yaptığı kazı sırasında insan kemikleri bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yol çalışması için otoyol kenarında yaptığı kazıda insan kemiklerine rastlandı.
Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.
Kemikler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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