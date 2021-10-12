Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sürücü cezayı duyunca fenalık geçirdi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da çekme belgeli motosikletiyle giderken trafik polisleri tarafından durdurulan sürücü, kendisine bin 300 lira ceza yazılınca fenalık geçirdi.
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda trafik ekipleri, uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.
Sürücü Cemalettin E.’ye bin 300 TL ceza uygulandı. Cezayı duyunca fenalaşan Cemalettin E., kaldırıma oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri müdahale etti.
Su verilen Cemalettin E., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cemalettin E.’ye ayakta müdahale edildi. Motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.
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