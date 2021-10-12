Aydın'ın Nazilli ilçesinde fırtına ve yağış etkili oldu. Bir minarenin külah kısmı park halindeki aracın üzerine devrildi. Bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.

Bodrum'da öğle saatlerinde başlayan yağış, kent merkezi başta olmak üzere Yalıkavak, Bitez, Koncık ve Gümbet mahallelerinde etkili oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tekneler kıyıya ulaşabilmek için mücadele etti

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak ve fırtına, Yalıkavak Mahallesi'ndeki baz iş yerlerinin önündeki masa ve sandalyeleri sürükleyerek devirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sağanağa denizde yakalanan bazı tekneciler kıyıya çıkmak için mücadele verdi.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ilçede bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.