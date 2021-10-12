Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yangın: 40 ton saman ve 400 bağ ot kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken 40 ton saman ve 400 bağ ot yandı.
Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde Vahdettin Erçakan'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Saray Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında, 40 ton saman ile 400 bağ ot yandı, samanlık da kullanılamaz hale geldi.
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