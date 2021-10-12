İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ve para transferleriyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir suç örgütünün 24 üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilere ait adresleri belirleyen polis, İstanbul'un çeşitli ilçelerinin yanı sıra Samsun, Bursa, Tekirdağ, Ordu ve Çanakkale'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 14 sim kart, 3 flash bellek, 3 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk ve 2 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.