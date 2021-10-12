Ankara Valisi Vasip Şahin, mesajında, Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olarak üstlendiği fiili başkentlik vasfını ve sorumluluğunu büyük bir onurla taşıyan Ankara'nın, resmen başkent ilan edilişinin 98. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

Ankara'nın başkent oluşunun, Samsun'dan başlatılan direniş sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayan Şahin, mesajında şunlara yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek jeopolitik durumu ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Milli Mücadele'nin karargahı yapmış, milletimizin mukadderatını belirleyen stratejik kararlar burada alınmıştır. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yasa önerisinin kabulüyle 13 Ekim 1923'te yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma onur ve övüncünü taşıyan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar Ankara'nın imarına hizmet etmiş devlet adamlarımızı minnet, rahmet, şükranla anıyorum."