Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Büyükkarıştıran yolu 4. kilometrede sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Cenap Akay ve Servet Arda'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Ağır yaralanan Mehmet Akay ise kaldırıldığı Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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