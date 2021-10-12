Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, depoda yasa dışı yollarla getirilen çok sayıda filtreli sigara kağıdı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, depo sahibi M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Depodaki aramalarda 3 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., ifadesi için emniyete götürüldü.