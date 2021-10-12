Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir’de depodan 3 milyon 330 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Depo sahibi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, depoda yasa dışı yollarla getirilen çok sayıda filtreli sigara kağıdı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, depo sahibi M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Depodaki aramalarda 3 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., ifadesi için emniyete götürüldü.
Son Haberler
- 13:29
- 13:21
- 13:00
- 13:21
- 12:55
Sıradaki Haber
Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz