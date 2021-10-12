Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de arazide vücut parçaları ve tıbbi atıklar bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları ile tıbbi atıklar bulundu. Olayla ilgili çevrede inceleme başlatıldı.
İzmir'in Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu alanda, organ, bez, iğne gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.
Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmasının yanı sıra Kaymakamlığın idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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