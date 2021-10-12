Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ömerli Barajı'nın çevresi çöp dolu
İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Ömerli Barajı, son dönemde piknikçilerin de akınına uğruyor. Ancak her hafta başı kelimenin tam anlamıyla çöplüğe dönüyor.
Ömerli Barajı, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri. Barajın bulunduğu ilçe ve çevresi güzelliklerle dolu. Ancak barajın çevresi özellikle hafta sonu gelen piknikçiler tarafından kirletiliyor. Zaman zaman çöp yığınlarından dolayı köylüler de bu durumdan şikayetçi oluyor.
Barajın kıyısında her hafta farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Hafta sonu gelen piknikçilerden biri mangal yakıp yaktığı mangalı bırakmış. Piknikçiler, yanlarında getirdikleri plastik sandalyeleri bile içinde kurbağaların yüzdüğü havzanın içine atmışlar.
Ömerli Barajı'na bakınca harika bir manzara gözünüze çarpıyor ama barajın hemen kıyısında kirliliği görüyorsunuz.
Haber: Aytaç Kurnaz
Kamera: Volkan Yazıcı
Etiketler: Barajlar İstanbul Çevre Kirliliği
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