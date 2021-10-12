Ömerli Barajı, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri. Barajın bulunduğu ilçe ve çevresi güzelliklerle dolu. Ancak barajın çevresi özellikle hafta sonu gelen piknikçiler tarafından kirletiliyor. Zaman zaman çöp yığınlarından dolayı köylüler de bu durumdan şikayetçi oluyor.

Barajın kıyısında her hafta farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Hafta sonu gelen piknikçilerden biri mangal yakıp yaktığı mangalı bırakmış. Piknikçiler, yanlarında getirdikleri plastik sandalyeleri bile içinde kurbağaların yüzdüğü havzanın içine atmışlar.

Ömerli Barajı'na bakınca harika bir manzara gözünüze çarpıyor ama barajın hemen kıyısında kirliliği görüyorsunuz.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Volkan Yazıcı