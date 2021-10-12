Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le bir araya geldi.

Kurum, "iki devlet, tek millet" şiarıyla çalıştıkları Azerbaycanlı kardeşlerini her zaman yanlarında gördüklerini, görmeye de devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlere değinen Kurum, "Yangın felaketlerinde Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim yanımızda yer aldı. Orman yangınlarında insanüstü, hayatlarını tehlikeye atacak seviyede mücadele verdiler. Tüm kahramanlarımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize bu dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kurum, Karabağ zaferinin yıl dönümüne bir aydan az zaman kaldığını anlatarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Birçok konuda iş birliği yapılıyor

Azerbaycan'la çevre koruma alanında daha önce mutabakat zaptı imzaladıklarına dikkat çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Sanayi atıkları, evsel atıklar, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon, yağmur suyu gibi konularda iş birliği yapıyoruz. Yeni yapacağımız mutabakatlarla gerek iklim gerek şehircilik, Bakanlığımızı ilgilendiren her konuda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tüm ekibimiz, bağlı tüm kuruluşlarımızla Azerbaycan için yapılması gereken her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."

"Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz"

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, çevre koruma ve iklim değişikliğinin zararlarının azaltılması alanlarında Türkiye ile iş birliklerini hızlandıracaklarını söyledi.

Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta büyük zafer elde ederek 30 yıl işgal altında bulunan toprakları kurtardığını vurgulayan Babayev, "Karabağ'da kapsamlı imar çalışmaları yapıyoruz. Orada da ortak çalışma yapmak, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. İklim değişikliği konusunda da Türkiye ile iş birliğini geliştirmek niyetindeyiz. Yeni radar sistemleri kurmak için çalışıyoruz. Bu sadece bir ülkenin işi değil. Gürcistan ve Türkiye ile bu konuda iş birliği yapmalıyız. İklim değişikliği konusunda en büyük aracımız bunu önceden bilmektir. Değişiklikleri önceden bilme, zararlarını önleme ve hafifletme konusunda Türkiye ile iş birliği yapabiliriz" dedi.

Görüşme sonunda Kurum ve Babayev, "Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programına" imza attı.