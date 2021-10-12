Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak getirdiği cihazlarla kripto para üreten kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta jandarma ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla kripto para üreten kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla kripto para ürettiği bilgisini aldı.
Operasyonda kripto para üretiminde kullanılan 2 mining rig, 1 bilgisayar kasası, farklı çeşitlerde 4 sabit disk, 6 ana kart, 7 veri deposu, 6 işlemci, 6 güç kaynağı, 16 ekran kartı ve 6 bellek kartı ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, Ö.G'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Kripto Para Tokat
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