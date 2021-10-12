Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Varto ilçesinde ruhsatsız silahlar ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-8 Ekim tarihlerinde Varto'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 448 kalaşnikof fişeği, 42 keskin nişancı tüfeği fişeği ve av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Muş Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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