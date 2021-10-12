Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de batan teknedeki yolcular kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 3 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Fethiye'de Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.
Teknedekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.
Etiketler: Çevre Kirliliği Muğla
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