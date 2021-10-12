İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan hayvansever Elif Şaşmaz’a ait "Gofret" isimli hamile kedi, vakti gelmiş olmasına rağmen doğum yapamadı.

Kedisinin içinde bulunduğu zor durumu farkeden Şaşmaz, doğum kanalında bir sorun olduğunu gördü. Gofret, sahipleri tarafından vakit kaybetmeden veterinere götürüldü.

Sezaryenle 5 yavru doğdu

Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinin muayene ettiği kedi ve yavruları için sezaryen kararı alınarak zamana karşı yarış başladı.

Bir saat süren başarılı sezaryen operasyonu ile anne kedi ve 5 yavrusu kurtarıldı. Anne kedi Gofret, veterinerler çiftin yardımıyla yavrularını emzirmeye başladı.

"Acil sezaryene almamız gerekti"

Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla Zilci, kedilerin doğum sürecinin 55'inci ve 65'inci günler arasında olduğunu belirterek, "Bu anne kedimiz gebeliğinin 65'inci günündeymiş ve hala doğuramamış. Kedi sahipleri, yavrulardan birinin doğum kanalına sıkıştığını fark etmiş. Acil sezaryene almamız gerekti. Tüm yavruları sezaryenle kurtardık. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.