Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yangından kurtulmak için çarşafa atladılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenler'de bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinden kaynaklı yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi vatandaşların sokağa açtığı çarşafa atlayarak kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay 15.30 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları duman kapladı. Bunun üzerine üst katta bulunan bir aile büyük panik yaşadı.
Vatandaşlar evlerinden getirdiği çarşafı gererek üst katta bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişinin atlamasını istedi.
Yaşanan can pazarının ardından yaralanan vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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