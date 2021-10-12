Olay 15.30 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada yangın kısa sürede büyüdü ve üst katları duman kapladı. Bunun üzerine üst katta bulunan bir aile büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar evlerinden getirdiği çarşafı gererek üst katta bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişinin atlamasını istedi.

Yaşanan can pazarının ardından yaralanan vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.