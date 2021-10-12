Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtına apartmanın çatısını uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Yurdun kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zonguldak'ta fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu.
Akşam saatlerinde kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Tepeköy Mahallesi Gençlik Sitesi'ndeki bir blokun teras çatısı bulunduğu yerden ayrıldı.
Çatının düşme anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatının elektrik hattına zarar vermesi nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Olayda yaralanan olmadı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Zonguldak
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