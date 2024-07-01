Parçalı Bulutlu 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 01.07.2024 13:23

Kayseri'deki taciz olayının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin akrabası olan bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, olayın ardından yasa dışı hareket eden 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'deki taciz olayının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki olayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, Suriye uyruklu I.A'nın akrabası olan Suriye uyruklu bir kız çocuğunu taciz etmesinin ardından çevredeki vatandaşlardan tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayın ardından yasa dışı hareket ederek, Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar veren 67 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır" dedi.

 

"Türkiye bir hukuk devletidir"

Yerlikaya konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.

Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez.

İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

Tutuklandı

Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Kayseri
Sıradaki Haber
Mersin'de limon depolarına denetleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Mersin'de orman yangını
15:18
Hindistan'da İngiliz sömürge dönemindeki ceza kanunu yenisiyle değiştirildi
14:53
TCG AKIN Tekirdağ'da ziyarete açıldı
14:50
Gazze'de alıkonulan 50 Filistinlinin serbest bırakılması İsrail yönetiminde tartışmalara yol açtı
14:41
Ham çelik üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 11,6 arttı
14:27
Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu faaliyetlerine başladı
Atıl araziye kurulan lavanta bahçesi, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu
Atıl araziye kurulan lavanta bahçesi, köylülerin yeni geçim kaynağı oldu
FOTO FOKUS
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
Radyosu hayata açılan penceresi oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ