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Türkiye
TRT Haber 01.07.2024 12:23

14 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Kuvvetli yağış ve fırtına beklenen 14 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

14 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon ve Ardahan ile kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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